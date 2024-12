"Ninguém está acima da lei": Soraya comenta sobre o afastamento de desembargadores

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) esteve presente no 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (2).

À imprensa, a senadora comentou sobre o afastamento dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), investigados por suposta corrupção dentro da Corte sul-mato-grossense.

“Ninguém, absolutamente ninguém está acima da lei, ninguém é intocável, e a sensação que o sul-mato-grossense tem, ou tinha, era ver operações desse nível acontecendo em outros estados, em outros lugares”, disse a senadora.

Soraya ainda comentou que o afastamento dos desembargadores serve como prova que a Justiça está funcionando. “Quando você percebe que realmente a Justiça está funcionando e não protegendo o ‘ônibus amigos do rei’, nós sentimos um alívio”, comentou.

A parlamentar ainda avalia que, em sua avaliação, o afastamento até chegue a ser prorrogado, já que “é muito sério você afastar”, e reforça que “algo muito sério aconteceu”. “Acredito que esse afastamento de 180 dias seja até prorrogado”, afirmou.

A senadora ainda comentou sobre a hostilidade entre poderes no Brasil, e comentou que “não podemos deixar que isso continue acontecendo”.

Soraya reforça a importância do evento

Para a sul-mato-grossense, o evento é de extrema importância para o Estado, ao “mostrar que sim, a Justiça está aqui”, principalmente dado o momento enfrentado por MS com o afastamento dos desembargadores do TJ.

