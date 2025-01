Nova Mesa da Câmara é eleita por unanimidade em Dourados

Logo após os vereadores de Dourados tomarem posse, ocorreu a eleição da nova Mesa Diretora, que elegeu Liandra Brambilla (PSDB), presidente com 21 votos favoráveis

Administrarão a Casa de Leis juntamente com Liandra, os vereadores Ademar Cabral (PSD), vice-presidente; Rogério Yuri (PSDB), primeiro secretário e Márcio Pudim (PSDB), segundo secretário.



A eleição por unanimidade aponta para a continuidade da legislatura democrática e transparente. Após a eleição e posse, a nova presidente do Legislativo municipal procedeu à posse do prefeito Marçal Filho (PSDB) e da vice-prefeito Gianni Nogueira (PL).



