“Nunca ouvi falar”, diz Nelsinho sobre “Trad's” que receberam auxílio emergencial

O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, usou o nome senador Nelsinho Trad (PSD) para “denunciar” que a família Trad, tradicional em Campo Grande, recebeu três parcelas do auxílio emergencial.

“Deus nos deu um livramento, quando o Senador Nelson Trad, irmão do prefeito de Campo Grande, MS, deixou o PTB. Toda a sua família, bem posta na vida, recebeu o auxílio emergencial, três parcelas, pago pelo governo federal. Uma vergonha, o Senador deve uma resposta ao Brasil”, publicou Roberto Jefferson em seu Twitter.

Procurado pelo JD1 Notícias, Nelsinho afirmou que a informação divulgada pelo petebista se trata de uma fake news. “Algo armado por alguma adversário político. Vou, hoje, fazer uma queixa crime na Polícia Federal, em Brasília e, também, na polícia legislativa do Senado Federal, para tentar descobrir a autoria disso tudo”, disse o senador que também vai procurar a presidência da Caixa Econômica Federal.

O senador sul-mato-grossense, que já presidiu o PTB no Estado, lamentou a atitude do presidente nacional da sigla. “Eu achava que um mínimo de consideração ele [Roberto Jefferson], poderia ter para comigo, e ter ao menos me telefonado para saber disso. Esse mesmo Deus que ele cita no post pode ter sido o mesmo que eu, muitas vezes, orei pela saúde dele”, disse o parlamentar.

Nelsinho ressalta que os nomes que aparecem na busca pelo sobrenome “Trad”, “não são membros sanguíneos” de sua família. “Nomes foram criados, não existem”, emendou. Confira abaixo os nomes:

