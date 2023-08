Obras da Emei Jardim Inápolis são retomadas pela prefeitura de Campo Grande

Com as obras paradas há 13 anos, a prefeitura de Campo Grande retomou na quarta-feira (16) os trabalhos para conclusão da Emei (Escola de Educação Infantil) do Jardim Inápolis, que após concluída, vai atender até 200 alunos.

Presente no evento, a prefeita Adriane Lopes contou dos desafios e prioridades na educação. “Eu lembro de visitar essa obra ano passado e nosso desafio foi buscar recursos para concluí-la. A educação tem sido uma prioridade nessa gestão, nós estamos revitalizando mais de 200 escolas simultaneamente e continuamos buscando formas e recursos de melhorarmos não só a estrutura, mas a qualidade de ensino e bem-estar para as nossas crianças. Essa retomada é um orgulho muito grande”, ressalta.

O aporte de R$ 2.287.806,39 do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), a empresa responsável pela obra que está 50% concluída e tem 211 metros quadrados, é a MRL. A estrutura deve receber agora serviços de hidráulica, elétrica, pintura, cobertura e outros.

De acordo com o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, a previsão é que a obra seja concluída em 300 dias. “Nós vamos concluir os serviços de alvenaria, subestrurura do pátio, cobertura, piso e colocação de portas e janelas na parte interna. Na parte externa, além da pintura das paredes e da fachada será feita a pavimentação da área de estacionamento e também, será implantado também o sistema de captação de águas pluviais”, explica.

Deixe seu Comentário

Leia Também