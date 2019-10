Otávio Trad apresenta demandas da saúde pública em Brasília

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O vereador, Otávio Trad (PTB), esteve em Brasília com objetivo de tornar viávela liberação de recursos federais para a construção de academias o ar livre em Campo Grande. Oparlamentar também esteve com o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, onde expôs ao ministro as demandas que recebe da população referentes à saúde pública na Capital.

“Foi uma visita muito produtiva, conseguimos levar ao conhecimento dos nossos representantes no Congresso Nacional assuntos relevantes para Campo Grande e tivemos retorno positivo”, afirmou Otávio.

Já em reunião com o senador Nelson Trad Filho (PSD), Otávio apresentou um documento pelo qual, oficializou o pedido de liberação de emendas parlamentares para a construção das academias. De acordo com o vereador são três modalidades que podem ser contempladas com os recursos federais: academias ao ar livre para idosos, academias para primeira idade e parques infantis inclusivos.

Otávio também se reuniu com o deputado federal Fábio Trad (PSD) e apresentou ao parlamentar a mesma solicitação feita ao senador Nelson Trad Filho. “A população campo-grandense nos cobra muito a construção de academias ao ar livre, e parques infantis, pois, de fato, muitos bairros não têm espaços adequados para a prática de exercícios físicos nem para o lazer das crianças, por isso, viemos a Brasília conversar pessoalmente com nosso senador e nosso deputado sobre esta demanda”, explica o vereador.

Deixe seu Comentário

Leia Também