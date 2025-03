Pantanal Sul-Mato-Grossense Ã© reconhecido como patrimÃ´nio nacional

O Senado aprovou nesta terça-feira (11), com 72 votos favoráveis no 1º turno e 70 no 2º turno, uma proposta de emenda à Constituição que reconhece o Pantanal Sul-Mato-Grossense como patrimônio nacional.

O texto da PEC 18/2024 é de autoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS), e altera a Constituição ao incluir o Pantanal Sul-Mato-Grossense no rol dos espaços cuja utilização exige a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.

Atualmente, também são patrimônio nacional a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

Tereza Cristina lembrou que cerca de 65% do Pantanal se encontra no Mato Grosso do Sul, e destacou a importância do bioma para o Estado. “A riqueza natural única do Pantanal e sua destacada importância econômica regional e nacional reforçam a prioridade de se fortalecer os marcos regulatórios que possibilitem a conciliação entre a proteção ambiental e o crescimento econômico”, comentou a senadora.

Ela também agradeceu o apoio dos senadores em aprovarem a proposta e citou o esforço do legislativo de Mato Grosso do Sul na preservação do bioma. “O Pantanal é nossa grande riqueza e nosso legado para as futuras gerações”, reforçou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também