Paraná Pesquisas mediu segundo turno na Capital

Na edição de hoje (14) do jornal “Correio do Estado”, o Instituto Paraná Pesquisas trouxe levantamento mostrando como está a disputa de segundo do turno em Campo Grande.

Para o cenário espontâneo apresentado pelo instituto, Adriane aparece com 34,9%, enquanto Rose tem 29,9% das intenções de voto. Não souberam responder ou votariam branco e nulo somaram 35%.

Já no quadro de votos estimulados, sem o resultado de brancos e nulos, Adriane segue na frente com 48%, sendo seguida por Rose Modesto que apresentou 41,6%.

A pesquisa foi registrada no TSE como MS-06954/2024. Foram ouvidos 700 moradores, entre os dias 10 e 13 de outubro, onde a margem de erro é de 3,8% e a confiabilidade é de 95%.

Confira o quadro espontâneo:

Confira o quadro estimulado:

