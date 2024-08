Paulo Corrêa atualiza progresso das obras do novo estacionamento da Alems

Durante sessão nesta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o 1º secretário da Casa de Leis, deputado estadual Paulo Corrêa, apresentou um vídeo mostrando o andamento das obras do novo estacionamento vertical do local.

“Muita gente não tem tempo de passar lá para ver, então estamos aqui fazendo essa prestação de contas com vídeo e fotos. Já estamos escavando para retirada de terra para a construção do subsolo. Já foi feito o coroamento das estacas e todo o estaqueamento. Estamos fazendo a cortina e a escavação para dar continuidade, com toda a segurança e sem desmatar nenhuma árvore, que nenhum deputado abre mão disso”, disse o deputado.

Côrrea ainda destacou que estuda a possibilidade da instalação placas de energia fotovoltaica ao novo prédio. “Vamos fazer um subsolo, térreo e primeiro andar. Toda a parte da estrutura já está feita e, possivelmente, até o mês de outubro teremos a primeira parte concluída pelo cronograma apresentado pela empresa. Será feito com concreto armado e peço desculpas pelo transtorno que por ventura causou aos nossos colaboradores, mas estamos modernizando e ainda estudando a possibilidade de energia solar, para gerar economia em um dos nossos maiores gastos, que é a conta de luz”, afirmou.

Além do estacionamento, que contará com quase 600 novas vagas disponibilizadas, o local receberá um novo refeitório para os servidores.

