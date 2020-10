Pesquisa mostra terceira via em Corumbá

Instituto Brasileiro Pesquisa Opinião Pública – IBRAPE – divulgou nesta semana uma pesquisa de intenção de votos que revela que a disputa pelo comando da prefeitura de Corumbá não se resume mais apenas entre Marcelo Iunes (PSDB) e Paulo Duarte (MDB). O levantamento mostra um terceiro postulante com chances de ganhar, o candidato do PSD, Doutor Gabriel.

De acordo com o levantamento estimulado, quando os entrevistadores apresentam uma lista com nomes aos eleitores, o atual prefeito Marcelo Iunes aparece com 32%, seguido do Doutor Gabriel, 26 % e o ex-prefeito Paulo Duarte (MDB), com 18%. O candidato do PSL, Elano, aparece em quarto lugar com e bem abaixo de seus adversários, com 6%. Joseane Garcia (PRTB) e Anísio Guató (PSOL) tem 1%, cada. Veja no gráfico abaixo.





Já no levantamento espontâneo, Iunes continua a frente com 23%, Doutor Gabriel 16%, e Paulo Duarte 10%. Elano tem 5% e Joseane e Anízio continuam com 1% cada. Indecisos, nulos e brancos somam 44%.

Levantamento foi feito nos dias 14 e 15 de outubro, quando 300 eleitores foram entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos e o intervalo de confiança de 95%. A pesquisa esta registrada no Tribunal Regional Eleitora do Mato Grosso do Sul (TRE-MS), com o número MS-08104/2020.

