Feriadão: veja as ruas que ficarão interditadas nesta semana na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições da semana e do feriado do Dia do Trabalhador (1º).

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas. Confira as interdições:

Quarta-feira (1º)

Local: Rua Hermelita de Oliveira Gomes, entre a Av. Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho;

Horário: Das 12h até às 20h;

Evento: Ação Social Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

Quarta-feira (1º)

Local: Travessa Lydia Baís, nº 29 entre a Rua Quinze de Novembro e Rua Sete de Setembro;

Horário: Das 15h até às 22h;

Evento: Desembarque dos Campistas- 27º Acampamento Sênior.

Quarta-feira (1º)

Local: Rua Nero Lerina Da Silva, entre a rua Dr. Zerbini e Av. Afonso Pena;

Horário: Das 13h até às 00h;

Evento: Encerramento do 2º Acampamento Joam do Santuário.

Sexta-feira (3)

Local: Rua Sete de Setembro, a partir da Av. Calógeras em frente ao prédio do Cijus( 01 faixa de rolamento e 01 estacionamento), Rua 26 de agosto, a partir da Av. Calógeras em frente ao prédio do Cijus (01 faixa de rolamento e 01 faixa de estacionamento);

Horário: Das 15h até às 17h;

Evento: Simulação de Incêndio.

Sábado (4)

Local: Rua Padre Caetano Patané entre a Rua Albert Sabin e Av, Tiradentes;

Horário: Das 07h até às 12h;

Evento: Evento em Comemoração ao Dia Das Mães.

Sábado (4)

Local: Rua Barão de Rio Branco entre a Rua Joaquim Nabuco e Rua Vasconcelos Fernandes;

Horário: Das 08h até às 12h;

Evento: Ação- Drogas Não.

Sábado (4)

Local: Rua Filomena Segundo Nascimento entre a Rua Inúbia Paulista e Rua Paiaguás;

Horário: Das 08h até às 18h;

Evento: Ação Social- Associação Cristã Pais e Filhos.

Sábado e domingo (4 e 5)

Local: Rua Arapoti entre Av. Arquiteto Vilanova Artigas e Rua Henrique de Souza;

Horário: Das 08h até às 18h;

Evento: Exposição de Carros Antigos Customizados e Caminhões.

