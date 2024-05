Exército reduz número de armas que policiais, bombeiros e membros do GSI podem adquirir

Nesta segunda-feira (20), foi divulgada uma nota onde diz que o Exército reduziu de seis para quatro o número de armas que policiais militares, bombeiros e integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) podem adquirir.

O texto também afirma que os militares da ativa só poderão comprar duas armas de uso restrito, ou seja, armamentos de uso exclusivo das Forças Armadas e de instituições de segurança pública. Antes da decisão, estava liberada a compra de até cinco armamentos desse tipo.

Já os militares da reserva terão a possibilidade de adquirir até duas armas de fogo.

Vale lembrar que em janeiro, o Exército publicou uma portaria que permitia aos militares a aquisição de até seis armas de fogo. Uma semana após ser publicada, ela foi suspensa, “a fim de permitir tratativas junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.”

