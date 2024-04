TSE multa Lula e campanha em R$ 250 mil por impulsionamento nas eleições de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou, por unanimidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua coligação nas eleições de 2022 por impulsionamento de propaganda política negativa na internet.

A decisão ocorre em uma ação pela coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a campanha de Lula, e foi analisada em plenário virtual do TSE, onde os votos são inseridos no sistema eletrônico da corte.

Segundo as normas eleitorais, é proibido o impulsionamento de conteúdo negativo contra adversários, sendo somente permitido o uso dessa estratégia para beneficiar candidatos e suas agremiações.

A campanha do ex-presidente questiona vídeo em que ele era chamado de incompetente, mentiroso e desumano e replicava o vídeo no qual ele emita pessoas com falta de ar e diz “estou com Covid”.

