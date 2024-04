Eleitores tem até 8 de maio para tirar e regularizar título eleitoral

Termina na próxima semana, dia 8 de maio, o prazo para o eleitor solicitar a emissão do primeiro título, atualizar os dados cadastrais, regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, pedir transferência de domicílio eleitora e cadastrar gratuitamente a biometria no cartório eleitoral mais próximo.

Após este prazo, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano, e, caso a situação do eleitor esteja irregular, ele não poderá votar no primeiro turno das eleições de 6 de outubro, e nem no segundo turno.

O cadastro eleitoral será reaberto somente após as eleições, em novembro deste ano.

Além de não poder votar, eleitores que não estiverem em dia com as obrigações eleitorais podem ter dificuldades para emitir documentos como passaporte, fazer matrículas em universidades, tomar posse em cargos públicos ou receber benefícios sociais do governo.

