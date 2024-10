Polícia Federal estoura "arapuca" de Fake News contra Beto

Equipes de policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (3) em Campo Grande. A operação investiga a produção de fake news contra o candidato a prefeito pelo PSDB, Beto Pereira. A ação foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e teve como alvos uma agência de recrutamento de atores, um ator e um influenciador digital no Instagram.

A investigação começou após denúncias de que a agência foi contratada para selecionar um intérprete semelhante a Beto Pereira, com o objetivo de criar um vídeo falso que continha ataques e declarações difamatórias. O material foi amplamente distribuído em grupos de WhatsApp, impactando eleitores na véspera da eleição.

Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu computadores, celulares e documentos que podem ajudar a identificar os responsáveis pela produção das fake news.

Além das buscas, um inquérito está em andamento para investigar outros envolvidos no esquema. Os responsáveis podem enfrentar penalidades que variam de multas a sanções penais.

