Pollon diz que prÃ©-candidato do PL, Rafael Tavares, Ã© 'PadrÃ£o Bolsonaro'

Ao lado do presidente Municipal do PL, Tenente Portela, e do presidente Estadual, Marcos Pollon, em entrevista na Rádio Hora, o pré-candidato do PL a prefeito de Campo Grande, Rafael Tavares (PL), informou algumas de suas intenções do plano de governo e a vantagem de ter a assessoria de técnicos de membros Governo Bolsonaro.

Entre os que concorrerão no Brasil com o apoio de Bolsonaro em uma majoritária de capital, Rafael Tavares será um dos agraciados com o suporte de técnicos que passaram por ministérios estratégicos, entre 2019 e 2022.

"Venho sempre falando da necessidade da Capital ter uma gestão técnica, porque a população paga um imposto alto e não tem o retorno esperado. Nós temos muitos problemas na cidade, referente aos serviços prestados, seja na Saúde, Educação, Emprego entre outras questões", avisa o pré-candidato.

"Não se trata só de ter a foto do Tavares ao lado do nosso Presidente Jair Bolsonaro. Campo Grande merece, e terá se for uma gestão do PL, um modelo de governança com o 'Padrão Bolsonaro', o que significa muita coisa. A meta é fazer de Mato Grosso do Sul, o melhor IDH do Brasil, elevar a renda per capta da cidade, aumentando também as condições de empregabilidade e indicadores sociais", explica o deputado federal Marcos Pollon.

Sobre o caminho até a indicação de Tavares, Pollon revelou na entrevista da Rádio Hora, que levou a Jair Bolsonaro várias alternativas. Deixando para que o ex-presidente fizesse "a sua escolha até bater o martelo".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também