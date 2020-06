Prefeitura muda decreto e obriga uso de máscara dentro de veículos

Após publicar Decreto Municipal sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em locais públicos ou privados de Campo Grande, A Prefeitura Municipal muda dispositivo e acrescenta também a obrigatoriedade do uso também em veículos automotores. Segundo o prefeito Marquinhos Trad, a mudança se fez após recomendações de autoridades em Saúde da capital.

Ainda conforme Marquinhos, caso o motorista esteja sozinho no veículo, a utilização do equipamento de segurança é facultativa, mas se estiver acompanhado de passageiros, a utilização passa a ser obrigatória. “Mesmo que você saia com as suas famílias, todos devem usar às máscaras, pois estão se desolando e passando por diversos ambientes abertos que não é sua casa. Portanto, por precaução se deve usar”, explicou.

A multa não se refere a infração de trânsito, já que o Executivo Municipal não pode legislar sob o Código Nacional de Trânsito (Contran). Porém, as mutas serão aplicadas e embasadas nas infrações dos artigos 268 e 330 (infração sanitária e desacato) do Código Penal, que podem acarretar em prisão por até um ano. Além disso, quem descumprir a medida ainda poderá receber multa que pode variar entre R$ 100 e R$ 15 mil, conforme o Código Sanitário Municipal.

Entenda o decreto com a mudança

O Decreto Municipal que estipula a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos ou privados da capital, bem como em veículos automotores, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As pessoas ou locais que desobedecerem a determinação, poderão sofrer sanções administrativas ou criminais de infração "sob a medida sanitária preventiva e de desobediência".

Ainda conforme o texto, em áreas de alimentação, como restaurantes, cafés, bares, praças de alimentação e similares, a utilização de máscaras não será exigida durante o consumo de alimentos ou bebidas.

Em outro parágrafo, também determina que “os estabelecimentos públicos e privados devem coibir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial, devendo ser solicitado a elas que se retirem do ambiente, comunicando às autoridades competentes o desrespeito à norma, se possível, com a identificação do agente infrator.”

Também é de obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados, assim como os órgãos de fiscalização e segurança, promover ações educativas sobre a o uso do equipamento, pois a partir de 1º de julho de 2020, poderão ser aplicadas as penalidades aos agentes infratores.

Sanções

“O descumprimento das medidas deste Decreto poderá acarretar aos agentes infratores a comunicação às autoridades públicas, para fins de apuração de crimes de infração de medida sanitária preventiva e de desobediência, tipificados nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal, sem prejuízo da responsabilização civil e administrativa, com aplicação das sanções previstas na Lei Complementar n. 148, de 23 de dezembro de 2009, que institui o Código Sanitário do Município de Campo Grande”, diz o texto.

A não obrigatoriedade da utilização de máscaras se aplica para: pessoas com deficiência intelectual ou transtornos psicossociais que não consigam utilizar as máscaras; crianças menores de quatro anos; demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso da máscara pelo serviço de saúde(atestado médico) e na prática de atividades físicas e esportivas em geral.

Deixe seu Comentário

Leia Também