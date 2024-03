Primeiro-ministro de Israel envia carta à Bolsonaro com convite de visita ao país

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o convidando a visitar o país. Além do convite, o documento também traz críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O documento, divulgado pela coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, mostra que Netanyahu criticou, sem citar o nome de Lula, o atual presidente brasileiro, afirmando que ele fez “acusações ultrajantes” contra os ataques de Israel na região de Gaza.

“Ainda ontem [25/2], você demonstrou sua solidariedade ao povo e ao Estado de Israel, agitando orgulhosamente a bandeira de Israel em um comício em São Paulo. Esta foi uma rejeição clara e moralmente sólida das acusações ultrajantes do seu sucessor contra as operações das FDI [IDF na sigla em inglês, Forças de Defesa de Israel em tradução livre] em Gaza”, diz trecho do documento.

Na carta, datada do dia 26 de fevereiro e em inglês, Netanyahu diz que a relação entre Israel e Brasil atingiu “novos patamares” durante o governo de Bolsonaro, além de afirmar que a amizade “é ainda mais importante em tempos de crise e de guerra”.

Apesar do convite, Bolsonaro precisará e autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para viajar, já que seu passaporte foi apreendido durante operação da Polícia Federal.

