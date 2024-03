Procon Municipal lanÃ§a a 6Âª ediÃ§Ã£o da Campanha Estamos Quites em Campo Grande

Para aproveitar a Semana do Consumidor, a prefeitura de Campo Grande, por meio do Procon Municipal, deu inicio nesta quinta-feira (14) a 6ª edição da Campanha Estamos Quites.

O programa tem como objetivo facilitar negociações de dívidas entre consumidores e empresas. A ação ocorrerá nos dias 14 e 15 de março, quinta-feira até as 19h e na sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Procon Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena, 3.128, Centro.

Pela primeira vez, a ação conta com onze empresas parceiras de maneira direta. Sendo a Águas Guariroba, a Energisa, a Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), a Claro, Cadastro Único através da Secretaria de Assistência Social, Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Itaú e o Cartórios de Protesto.

“Junto com a central de protesto, vamos conseguir resolver o problema do consumidor e ao mesmo tempo, já conseguir resolver a questão das pendências dele. Vamos estar ligados com todos esses órgãos, para que eles possam ajudar a facilitar a vida dos nossos consumidores”, destacou José Costa Neto, Sub Secretario do Procon Municipal.

Durante sua fala, o Secretário-Executivo de Orientação e Defesa do Consumidor do Procon-MS, Antônio José Ângelo Motti, anunciou o lançamento de uma resolução do Conselho Estadual que reserva R$ 1 milhão para os Procons municipais apresentarem projetos para o fundo estadual.

Representando a prefeita Adriane Lopes, o Procurador-Geral de Campo Grande, Alexandre Ávalo Santana, falou a respeito da posse dos conselheiros do Codecon (Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico) e destacou importância da proteção dos direitos do consumidor. “Eles têm a missão de formular estratégias e controlar as políticas públicas pra estabelecer um equilíbrio entre relação de consumo e direitos”, pontuou.

Veja a lista completa dos conselheiros e os órgãos que eles representam –

Sesau (Secretária Municipal de Saúde):

Titular – Jaqueline Brito

Suplente – Mari de Fatima Lacerda

Ministério Público de Mato Grosso do Sul:

Titular – Fabricio de Azambuja

Suplente – Luiz Eduardo Lemos

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul:

Titular – Calos Eduardo Oliveira

Suplente – Patrícia Feitosa de Lima

Entidade Civil de Defesa do Consumidor:

Titular – Francisco Gonçalves Macedo

Suplente – Maria Rita Giraldeli

Associação Comercial de Campo Grande:

Titular – Juliana Aranda

Suplente – Valeria Anastacio de Oliveira

OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul)

Titular – Nicolas Breno de Oliveira

Suplente – João Vitor Alves

