Procuradoria Especial da Mulher terá denominação de Vanessa Ricarte

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram quatro projetos de lei na sessão ordinária desta quinta-feira (20). Entre elas foi aprovada a denominação de Vanessa Ricarte à Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Campo Grande.

Vanessa foi vítima de feminicídio no último dia 12, caso que gerou grande comoção. O caso trouxe à tona a necessidade de aperfeiçoar a rede de proteção às mulheres. O Projeto de Lei 11.647/25 é de autoria do presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy. O tema foi aprovado em regime de urgência, em única discussão.

O vereador Papy lembrou que a Procuradoria “é mais um espaço aberto para defesa dos interesses das mulheres, no combate à violência, no empreendedorismo da mulher, no empoderamento feminino, na luta por mais vozes de mulheres falando de política”. Ele acrescenta que o nome de Vanessa irá marcar a responsabilidade de cada um na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência contra a mulher.

Também, em única discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 11.486/24, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei n. 6039, de 5 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação da Jajur/Agereg) (Junta de Análise e Julgamento de Recurso de Transporte da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos). Pela proposta da prefeitura, a Junta será composta por sete membros e sete suplentes, incluindo a Agereg, Procuradoria Geral do Município, sociedade civil organizada, trabalhadores do transporte coletivo, OAB e que não atuem na fiscalização.

A prefeitura justifica que a proposta atende a Termo de Ajustamento de Gestão, firmado entre a Prefeitura de Campo Grande, Tribunal de Contas do Estado, Consórcio Guaicurus, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e a Agereg. Foram aprovadas duas emendas ao projeto.

Segunda Discussão

Já em segunda discussão, foi aprovado o Projeto de Lei nº 11.384/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que busca garantir a oferta de leitos separados para mães de natimorto e mães com óbito fetal nas unidades de saúde, tanto da rede pública quanto da privada, em Campo Grande. O projeto visa proporcionar maior dignidade e apoio psicológico às mulheres que enfrentam a dor da perda gestacional.

Também em segunda discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 11.023/23, de autoria do vereador Professor Juari, que propõe alterações na Lei nº 6.035, de 2018, a qual trata da criação do Programa Arte com Pneus, voltado para o reaproveitamento de pneus inservíveis para a construção de parques sustentáveis.

Requerimento

Durante sessão ordinária desta quinta-feira, foi oficializada a entrega do requerimento de criação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar irregularidades na prestação dos serviços de transporte público de Campo Grande e o descumprimento do contrato de concessão pelo Consórcio Guaicurus.

O documento foi apresentado pelo vereador Junior Coringa e conta ainda com a assinatura da vereadora Ana Portela, vereadores André Salineiro, Flávio Cabo Almi, Jean Ferreira, Landmark, Maicon Nogueira, Jean Ferreira, Rafael Tavares, Ronilço Guerreiro e vereadora Luiza Ribeiro.

O requerimento foi protocolado na Casa de Leis ontem e na sessão foi feita a entrega simbólica ao vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Casa de Leis. O requerimento segue para tramitação na Casa de Leis, primeiramente para o parecer da Procuradoria.

