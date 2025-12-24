Produção legislativa varia entre deputados ao longo de 2025

O volume de propostas apresentadas individualmente pelos deputados estaduais em 2025 revela diferenças de atuação no plenário da Assembleia Legislativa. Entre os parlamentares, João Henrique (PL) e Gleice Jane (PT) lideram o número de projetos de lei lidos, com 35 e 21 propostas, respectivamente. Os dados foram obtidos por meio do Sistema de Gestão do Processo Legislativo (SGPL).

Na sequência aparecem Roberto Hashioka (União) e Neno Razuk (PL), ambos com 18 projetos apresentados. Lia Nogueira (PSDB) registrou 15 propostas, seguida por Pedro Kemp (PT), com 14, e Zé Teixeira (PSDB), com 13. A média entre os demais parlamentares ficou em nove projetos lidos ao longo do ano.

Na outra ponta, Zeca do PT e Londres Machado (PP) tiveram apenas um projeto de lei lido em plenário em 2025, no entanto o decano é lider de governo, responsável por defender a gestão e participar de comissões, mesmo não sendo membro. Também com participação reduzida, Paulo Corrêa (PSDB) e Gerson Claro (PP) contabilizaram seis propostas votadas, pois são integrantes da Mesa Diretora, enquanto o Professor Rinaldo (Podemos) somou quatro.

Em relação às indicações parlamentares, Zé Teixeira (PSDB) foi o deputado com maior número, totalizando 352 sugestões encaminhadas ao Executivo. Coronel David (PL) aparece em seguida, com 253, e Pedro Kemp (PT), com 236. Entre as deputadas, Lia Nogueira liderou com 171 indicações, seguida por Mara Caseiro, que apresentou 168.

