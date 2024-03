Projeto de Lei pode dar status de 'Utilidade PÃºblica' ao Centro de Equoterapia da PM

Durante a sessão de quarta-feira (20) da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Coronel David (PL) apresentou um Projeto de Lei que pode dar o status de ‘Utilidade Pública’ ao Centro de Equoterapia da Polícia Militar de Nova Andradina.

Conforme o texto, a iniciativa pode abrir caminhos para que a entidade possa receber recursos públicos, essenciais no aprimoramento dos atendimentos terapêuticos fornecidos gratuitamente aos pacientes. Além disso, ajuda a reconhecer a relevância dos serviços oferecidos pela instituição.

“A equoterapia da PM necessita de investimentos do governo para melhorar e ampliar os atendimentos terapêuticos que tanto têm auxiliado no tratamento de crianças e adultos com deficiências, síndromes e doenças”, disse o Coronel David.

O Centro de Equoterapia da Polícia Militar é um espaço dedicado ao bem-estar e desenvolvimento de pessoas com limitação física, deficiência auditiva, visual, intelectual e sensorial. Atualmente, o projeto atende 464 pacientes, com base em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Sidrolândia.

Respaldada pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a equoterapia é reconhecida pelos efeitos terapêuticos do cavalo, prescrevendo-o como um meio de regeneração da saúde para seus pacientes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também