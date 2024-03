Projeto que cria a "Semana Emprega + Mulheres" deve ser votado nesta quarta-feira

Os deputados devem votar, nesta quarta-feira (13), na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), cinco propostas para esta quarta-feira.

Em redação final, os parlamentares avaliam o Projeto de Lei 283/2023, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos). A proposta, institui a “Semana Emprega + Mulheres”. A campanha objetiva sensibilizar a sociedade sul-mato-grossense quanto à proteção de direitos trabalhistas, principalmente das mulheres, e combater o assédio sexual no ambiente de trabalho.

Primeira discussão

Em primeira discussão, deve ser votado o Projeto de Lei 365/2023, da deputada Lia Nogueira (PSDB). A proposição inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a Festa do Aniversário do Distrito de Vila Vargas, a ser comemorado no dia 20 de dezembro de cada ano.

Os deputados também devem votar, em primeira discussão, o Projeto de Lei 19/2024, do Poder Executivo. A proposta reabilita o Fundo dos Procuradores de Entidades Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul (FUPEP/MS) no orçamento do Estado para o exercício de 2024, em complemento ao Plano Plurianual (PPA) do período de 2024 a 2027 e à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

Redação final

O Projeto de Lei 232/2023, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), deve voltar ao plenário por ter recebido duas emendas substitutas integrais. A proposta estabelece diretrizes para criação do Programa de Fortalecimento da Saúde Mental e do Enfrentamento à Violência Psicológica entre Mulheres (Wollying) em Mato Grosso do Sul. O projeto também cria a Semana de Enfrentamento ao Wollying, a ser realizada, anualmente, na primeira semana de agosto.

Única Discussão

De autoria do Poder Judiciário, a proposta dá o nome de "Desembargador Rubens Bergonzi Bossay” ao edifício do Fórum da comarca de Naviraí.

