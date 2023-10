Projeto que homenageia professor será votado hoje

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (3), três projetos de lei. Em primeira discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei 10.795/22, do vereador Professor Riverton, que denomina de Professor Márcio de Oliveira Martins a quadra poliesportiva da Escola Municipal Rafaela Abrão (CAIC), localizada no Bairro Guanandi.

Marcio de Oliveira Martins, professor de voleibol, morreu em outubro de 2022 na Praia Grande em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, no Rio de Janeiro.

Marcinho, como era carinhosamente chamado pela família e amigos, era referência como profissional de Educação Física e formador de atletas do voleibol de base campo-grandense.

Outros projetos

Em segunda discussão e votação, segue para análise o projeto de lei 11.030/23, de autoria dos vereadores Clodoilson Pires e Carlos Augusto Borges. A proposta visa vedar, no âmbito da Administração Pública de Campo Grande, a concessão de homenagens e denominação de bairros, praças, vias, equipamentos e logradouros públicos a pessoas que tenham contra si processo judicial com decisão julgada procedente e transitada em julgado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político.

Na Ordem do Dia também deve ser votado em primeira discussão o projeto de lei n. 10.944/23, que institui a Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção ao Glaucoma, a ser celebrada, anualmente, na última semana do mês de maio, já que é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma em 26 de maio. A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha.

Os trabalhos começam às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube e Rede E, no canal 4.2.

Deixe seu Comentário

Leia Também