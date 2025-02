Projeto que motiva jovens a doarem sangue é aprovado

Os deputados estaduais aprovaram uma proposta na sessão plenária desta quarta-feira (12), na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Trata-se do Projeto de Lei 113/2024, que visa motivar jovens matriculados em escolas públicas a doarem sangue.

De autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), a proposta acrescenta dispositivo à Lei 2.656/2003, que institui o “Programa Educacional e de Incentivo à Doação de Sangue no Estado de Mato Grosso do Sul”, no sentido de propor ações de conscientização sobre a importância da doação voluntária de sangue serão realizadas em todas as escolas públicas estaduais de Mato Grosso do Sul. Isso será feito por meio de atividades e eventos diversos, como cursos, seminários e campanhas, que deverão envolver toda a comunidade escolar.

A proposta foi aprovada em primeira discussão e agora segue para análise das comissões de mérito. Também foram aprovados em discussão única três requerimentos, uma moção de congratulação, três de pesar e 15 indicações.

