A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que prevê o cancelamento de todos os registros de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) que não sejam de nível olímpico, além da proibição da instalação de clubes de tiro que não sejam compostos por atletas desse nível.

Gleisi afirma que a política armamentista do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) causou um aumento no número de registros de CACs, enquanto clubes de tiro "viraram locus de violência".

"Não há sentido a manutenção dos clubes de tiro, assim como a atividade da caça desportiva e o colecionamento de armas, fonte de suprimento para o crime", disse a parlamentar no texto, que foi protocolado nessa segunda-feira (11).

Atualmente, a legislação permite o porte de arma para integrantes de esportes de tiro, mas com a mudança sugerida pelo projeto, apenas competidores olímpicos brasileiros e estrangeiros teriam esse direito, resultando na perda do benefício pelos CACs.

