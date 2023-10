PT confirma Camila Jara como pré-candidata à prefeitura da Capital

O diretório municipal do PT em Campo Grande entrou em consenso e definiu o nome da deputada federal Camila Jara como pré-candidata à Prefeitura da Capital no pleito municipal de 2024.

Segundo o presidente do partido, Agamenon Rodrigues do Prado, a candidatura de Camila será consolidada na próxima quinta-feira (5).

O cargo de pré-candidata pela sigla vinha sendo disputado pela advogada Giselle Marques e as professoras Eugênia Portela e Bartolina Catanante, porém, após reuniões, o nome da deputada foi consolidado pelo partido.

O anuncio oficial da pré-candidatura acontece na próxima quinta-feira, a partir das 18h, na sede do partido, localizado na Rua das Garças, nº 2320, no Bairro Santa Fé.

