Ranking divulga pesquisa da Capital

A última pesquisa do Instituto Ranking, feita no período de 4 a 9 de março, tem três nomes que se destacam em vários cenários analisados de intenção de voto para prefeito de Campo Grande.

Tanto na pesquisa espontânea, quanto na estimulada, a atual prefeita Adriane Lopes, aparece em empate técnico com o primeiro lugar de Rose Modesto, logo depois, André Puccinelli é o terceiro mais votado em alguns cenários, enquanto o deputado federal, Beto Pereira e o deputado estadual Lucas de Lima ocupam o ranking em outras duas ocasiões.

Espontânea

Na espontânea, a liderança é da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 12% das intenções de voto. Depois aparecem a atual prefeita Adriane Lopes (PP), com 11%, tecnicamente empatada com o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 8%, sendo que na anterior foram 12,50%.

Abrindo o 4° lugar, aparece o estadual Lucas de Lima (PDT), com 6,20%, o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), com 5,40%, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), com 2,50%, o deputado estadual Coronel David (PL), com 2,40%, e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 1,30%, na anterior foram 2,20%.

Estimulada 1

No primeiro cenário da pesquisa estimulada, a ex-deputada federal Rose Modesto lidera com 18,70%, seguida pela prefeita Adriane Lopes, com 17,20%, o ex-governador André Puccinelli, com 13%, sendo que na anterior ele fez 17,40%.

Estimulada 2

No segundo cenário, a líder continua sendo a ex-deputada federal Rose Modesto, com 23,60%, seguida pela prefeita Adriane Lopes, com 22%, enquanto mais atrás estão o deputado estadual Lucas de Lima, com 8,60%.



Estimulada 3

No último cenário, a ex-deputada federal Rose Modesto aparece com 30% das intenções de voto, tecnicamente empatada com a prefeita Adriane Lopes, com 29,40%, fechando o top 3 aparece o deputado federal Beto Pereira, com 12,10%.



A pesquisa encomendada pelo site Diário MS News, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-00344/2024 e ouviu 2.000 moradores das sete regiões urbanas de Campo Grande.

A margem de erro máxima estimada do levantamento foi de 2,20% para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.

