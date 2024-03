Ranking mediu eleiÃ§Ã£o em TrÃªs Lagoas

O Instituto Ranking de pesquisas divulgou, nesta terça-feira (5), a sua primeira pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Três Lagoas no pleito de 2024, e mostrou que o vereador Dr. Cassiano Maia (PSDB) lidera, tecnicamente, em todos os cenários.

No cenário espontâneo, onde os entrevistados não são apresentados com algum candidato em que devam escolher, o atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), aparece liderando, com 24% dos votos, mas por já ter sido reeleito, não poderá concorrer nas eleições municipais, logo, o vereador Dr. Cassiano tecnicamente lidera com 14%.

No primeiro cenário estimulado, onde os entrevistados são apresentados com uma série de candidatos, Dr. Cassiano Maia também aparece em 1º lugar, com 38% das intenções de voto, seguido do Dr. Ruy (DC), com 10% das intenções de voto.

Em seguida aparece Sayuri Baez (Republicanos), com 7,40% dos votos, seguido de Paulo Veron (Solidariedade), com 5%, Fabrício Venturoli (União), com 2,80%, Mariana Amaral (PL), com 1%, e Grazy Soares (PT), com 0,60%. Dos entrevistados, 35,20% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

No segundo cenário estimulado, Cassiano continua liderando, com 42% das intenções de voto, seguido de Ruy Costa, com 13,20%. Em seguida aparece Fabrício Venturoli, com 5%, e Mariana Amaral, com 3%. Neste cenário, 36,8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Para o levantamento, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-02405/2024, foram ouvidos, entre os dias 28 de fevereiro a 5 de março deste ano, 1.000 eleitores de Três Lagoas, com 16 anos ou mais de idade.

O intervalo de confiança da pesquisa foi de 95%, com uma margem de erro de 3,1% para mais ou para menos.

