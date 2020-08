Vídeo - Reinaldo faz homenagem a Campo Grande

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, aproveitou esta quarta-feira (26), para felicitar Campo Grande no aniversário de 121 anos da capital.

Em vídeo, o chefe do executivo, lembra as ações tomadas pelo Estado, na área da Saúde e Infraestrutura e deixa o recado. “É com esse espírito de luta, trabalho e esperança que gostaria de abraçar cada um dos campo-grandenses neste dia em que celebramos os 121 anos da capital”, homenageou Reinaldo Azambuja.

Assista ao vídeo divulgado pelo Governo do Estado:

