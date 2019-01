Reinaldo participa da abertura da Showtec

O governador Reinaldo Azambuja participa nesta quarta-feira (16) da solenidade de abertura a 24ª edição da Showtec, com o tema “Gerando negócios, produzindo conhecimento”, em Maracaju. O evento é a maior feira do agronegócio de Mato Grosso do Sul.

Ainda hoje, Reinaldo Azambuja entregará a obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor de R$ 8,654 milhões. Os recursos de R$ 7,162 milhões são da Funasa, com contrapartida do Governo do Estado no valor de R$ 1,492 milhão.

Ainda em Maracaju, o governador participa da solenidade de passagem de comando do 13º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente do major Bruno Santos Moreira Leite para o 2º tenente Rodrigo Alves Bueno.

