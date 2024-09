Riedel apresenta o projeto 'Rota da Celulose' para investidores em SP

O governador Eduardo Riedel esteve presente no evento “Road Show Concessão de Rodovias”, na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo, onde apresentou o projeto 'Rota da Celulose', que prevê a concessão de trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395 a empresários e investidores de todo o país.

"Uma reunião extremamente positiva aqui na B3, onde o mercado se fez presente, com a participação dos interessados em participar do leilão em dezembro. Todos puderam conhecer o projeto e agora é esclarecer as dúvidas para se ter o melhor resultado possível", afirmou o governador.

Riedel destacou os 870 km de rodovias, estaduais e federais, que serão concedidas por 30 anos, gerando R$ 8,8 bilhões em capital privado. “Temos que agradecer ao governo federal pela confiança em delegar trechos das rodovias federais ao Estado, que vai promover o desenvolvimento desta rota (celulose), com trechos de duplicação, terceira faixa e acostamento integral. Um projeto inovador que dá competitividade aos negócios e segurança aos motoristas”, disse o governador.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, ressaltou que o objetivo que o Estado tinha em mente ao participar do evento foi cumprido. “Conseguimos reunir os players relevantes do mercado, assim como os fundos de investimentos e agentes financeiros, com uma apresentação robusta. O mercado está bem satisfeito e entendido nos projetos que temos pela frente”, afirmou.

A secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, apontou para a modernidade dos projetos sul-mato-grossenses. “Nas concessões das rodovias a gente vai melhorar a trafegabilidade, aumentar a segurança do usuário e para isto trazemos inovações regulatórias e tecnológicas, que vão contribuir para este momento”, explicou.

O bloco de rodovias que serão leiloadas passa por nove municípios de MS, dentre eles Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia.

