Riedel autoriza a promoção de 533 policiais civis de MS

O governador Eduardo Riedel participou na manhã desta terça-feira (3), da abertura do processo promocional da Polícia Civil de 2023, que ocorreu na DGPC (Delegacia Geral da Polícia Civil), durante uma reunião do Conselho Superior.

Em julho deste ano, o Poder Executivo encaminhou um projeto de lei para Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que desburocratizou o processo promocional da PCMS, ajustando o interstício – período mínimo de serviço dos policias. Riedel destacou que essa alteração, irá ‘destravar as promoções’ de mais de 530 profissionais.

“Hoje, a cada cinco anos tem a promoção temporal, mas tinha o interstício, que na verdade não refletia esses cinco anos, acabava levando para seis. O que nós fizemos foi ajustar isso, para que dentro desse processo você tenha respeitado o prazo e esse interstício seja eliminado. E aí destrava a promoção”, comentou o governador.

Este ano, os 533 policiais de todas as carreiras (policiais e periciais) devem estar promovidos até dezembro, com efeito retroativo ao mês de setembro. O impacto financeiro das promoções deve ser de pouco mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos do estado.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, destacou a importância da valorização profissional para que o setor de segurança siga atuando de maneira eficaz, colocando Mato Grosso do Sul entre as três melhores atuações da Polícia Civil no Brasil.

Para a imprensa, o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, comentou que o interstício causava um prejuízo de 4 anos aos profissionais. “A promoção envolve não só o aspecto financeiro, mas envolve o aspecto da autoestima do policial, da sua organização funcional e uma série de outras responsabilidades que ele assume conforme vai sendo promovido”.

