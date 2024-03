Riedel destaca investimento na educação de MS durante visita técnica do FNDE

Durante visita técnica do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação) em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel destacou os investimentos que vem fazendo na educação do estado durante seu mandato. Ele pontuou ainda, durante a manhã desta segunda-feira (25), o trabalho conjunto entre governo e municípios tem feito a diferença.

“Demos sequência em um investimento maciço, fonte recurso próprio, em readequação de todas as nossas 348 escolas da Rede Estadual de Ensino. E não é uma pintura, é realmente colocar em outro patamar de ambiente para receber profissionais da educação e alunos, principalmente”, disse Riedel.

Como parte das ações estruturantes da educação, o estado realiza investimentos em todos os municípios do Estado, com reformas e ampliações de prédios escolares que proporcionam a melhoria do ambiente.

Com 25 mil servidores da educação – entre administrativos e docentes –, o Estado tem 17 mil professores, os profissionais efetivos recebem o maior salário – na educação básica – do Brasil por 40h semanais de trabalho, com mais de R$ 11 mil (R$ 11.935,46).

“No ano passado foram mais de R$ 300 milhões em investimentos e este ano serão mais de R$ 250 milhões, em recursos próprios. Esta lógica está em diferentes frentes, primeiro a estruturação física, e em paralelo a isso o avanço para a rede de ensino em tempo integral, outro grande desafio”, afirmou Riedel.

O trabalho desenvolvido na educação no Estado também foi reconhecido pelo FNDE. “A gente aprende, na verdade, com vocês (Mato Grosso do Sul), que são referência em muitas políticas educacionais”, disse Anderson Wilson Sampaio Santos, diretor de Ações Educacionais do FNDE.

Trabalho A comitiva do FNDE vai realizar atendimentos individualizados a cada município do Estado, referente a pautas destinadas aos secretários municipais de Educação e prefeitos de Mato Grosso do Sul.

O objetivo da visita técnica é promover a interação e a articulação institucional entre os governos federal, estadual e municipal de modo, para estabelecer a cooperação das ações entre os entes federados, assim como construir um canal permanente de proximidade e de informação dos programas e iniciativas vinculados à Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE/FNDE).

A abertura da visita técnica contou ainda com a presença do secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), além da equipe do Governo do Estado, deputados federais, estaduais, prefeitos e secretários de educação dos municípios.

