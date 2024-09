Riedel detalha a Rota da Celulose para deputados na Alems

O governador Eduardo Riedel se reuniu, nesta terça-feira (10), com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) para apresentar o projeto “Rota da Celulose”, que prevê a concessão de trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395.

Apesar da proposta não precisar ser encaminhada à Alems, o governador esteve presente para discutir o tema com os deputados, além de esclarecer dúvidas e mostrar as vantagens da iniciativa.

“Trata-se de um grande projeto, onde conseguimos a delegação ao Estado de trechos da BR-262 e BR-267, para juntarmos às rodovias estaduais e assim formar um único lote, com 870 km que vai a leilão. Desta forma ficou atrativo e chamou a atenção do mercado, que está interessado em participar”, afirmou Riedel.

Com a concessão, as rodovias devem receber investimentos previstos em R$ 5,8 bilhões, para tornar o tráfego mais seguro, melhorar o escoamento da produção e, com isso, impulsionar a economia sul-mato-grossense.

“Será um dos maiores projetos [rodoviários] do Brasil e com um modelo dinâmico e flexível, ou seja, se aumentar o fluxo de carros acima do previsto, poderão ter novos investimentos”, destacou o governador.

O próximo passo para que as concessões ocorram é o lançamento do edital, ainda em setembro, e a realização do leilão, que está marcado para 12 de dezembro deste ano na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em São Paulo.

O presidente da Alems, o deputado Gerson Claro, destacou a produtividade da reunião. “Recebemos hoje o governador e toda sua equipe, que vieram nos apresentar este projeto, que é uma modelagem de concessão, onde a União passou algumas rodovias federais ao Estado, para fazer um pacote, que estamos chamando de Rota da Celulose. Com trechos que serão duplicados, outros com terceira via, assim como acostamentos. Serão 30 anos de investimento, com recursos da iniciativa privada, para trazer benefícios à população”, apontou.

Também participaram da reunião os secretários Rodrigo Perez, da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Rocha, da Casa Civil, Eliane Detoni, do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), e Guilherme Alcântara, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog).

