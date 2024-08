Riedel e Simone Tebet discutem concessões das rodovias federais BR-262 e BR-267

O Governo de Mato Grosso do Sul e a União avançaram nas discussões para promover a concessão das rodovias federais BR-262 e BR-267. O objetivo é melhorar o escoamento da produção, impulsionar o desenvolvimento regional e contribuir com a segurança viária.

O governador do Estado, Eduardo Riedel, se reuniu na manhã desta quinta-feira (22), com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para discutir avanços na delegação das rodovias federais ao Estado, para que se possa promover a concessão. O próximo passo é a realização de uma audiência pública, marcada para 30 de agosto, para que o projeto seja debatido com a sociedade.

"Tivemos esta reunião com a ministra Simone Tebet, onde estamos discutindo aqui a concessão da BR-262 e BR-267, tendo a autorização do presidente Lula para delegação das rodovias ao Estado. Assim vamos avançar na concessão destas duas importantes vias estruturantes ao Mato Grosso do Sul", afirmou o governador.

A ministra destacou que o avanço deste projeto faz parte desta parceria e trabalho em conjunto do Estado com o Governo Federal.

"Estamos aqui comemorando esta parceria, que foi possível graças ao governador e sua equipe que com competência preparam este projeto, para estadualizar estas duas BRs que estão entre as mais importantes do Estado. Em breve estará ouvindo a sociedade e depois fazendo o leilão, para que haja duplicação e terceira faixa em pontos estratégicos das duas rodovias", disse.

Simone ressaltou que ambas as rodovias ligam Campo Grande a várias cidades do interior do Estado, fazendo parte de rotas de desenvolvimento estratégicas do Estado.

"Vão dar mais segurança a quem trafegar e ainda contribuir com o escoamento, lembrando que no entorno tem várias industrias na área florestal e de eucalipto. Vamos salvar vidas e ainda garantir novos investimentos, com geração de empregos".

Próximos passos

O próximo passo para concessão de trechos das rodovias BR-262 e BR-267, assim como da MS-040, MS-338 e MS-395, será a realização de uma audiência pública marcada para 30 de agosto, onde o projeto poderá ser debatido pela população, com a apresentação de sugestões. A participação popular é parte deste processo.

O evento será realizado a partir das 14h (horário de MS), de forma remota pela internet. A participação é aberta a toda população. Basta apenas preencher o formulário para ter o acesso ao link disponível no site da TVB3. Mais informações estão disponíveis no site.

