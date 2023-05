Riedel lança pacote tributário na sexta

Na próxima sexta feira (5), na sede do Sebrae, o governador Eduardo Riedel lançará um programa de incentivos tributários, que deve ser sua maior aposta até agora. A iniciativa reduzirá a carga tributária de dezenas de setores e aliviará o caixa de centenas de empresas em MS.

Bares e restaurantes, por exemplo, terão sua tributação reduzida de 7% para 2%, uma contribuição significativa. O pacote teve sua construção feita a quatro mãos, entre as secretarias de fazenda, com o secretário Flávio César e produção, com o secretário Jaime Verruck. Vários facilitadores também estarão dentro do novo pacote, inscrições múltiplas que são necessárias hoje na burocracia estatal, serão reduzidas.

O Governo escutou as entidades e federações, que levaram ao Estado demandas e necessidades de seus representados. Os maiores beneficiados serão as pequenas empresas, que serão beneficiadas com inúmeras reduções de impostos.

As múltiplas reduções têm algumas de caráter eminentemente social, a cesta básica, por exemplo, terá seus itens reduzidos a zero imposto, barateando a alimentação e o ITCD de casas populares, também deverá não ser mais cobrado pelo Estado. Dezessete projetos serão necessários para dar forma à ação que mescla redução de impostos, desonerações tributárias e isenções e é o maior do gênero na história de Mato Grosso do Sul.

Secretários Flávio César e Jaime Verruck, respectivamente.

