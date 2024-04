Riedel se encontra com governador de SP para discutir Malha Oeste

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, participaram nesta quarta-feira (3) de reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília, onde discutiram o projeto de relicitação da ferrovia Malha Oeste.

A linha ferroviária, que será entregue mais uma vez à iniciativa privada, passa pelos dois estados, somando mais de 1.600 quilômetros entre as cidades de Corumbá e Mairinque, cidade no interior de São Paulo.

"Os entendimentos estão avançando bem com todas as partes interessadas, incluindo as empresas que estão se instalando e a operadora. A gente vai chegar a um consenso desse melhor projeto para poder iniciar a operação", declarou o governador.

As empresas Suzano e Eldorado, ambas do ramo de celulose, apresentaram projetos para fazer trechos de ferrovia. O objetivo agora é escolher a melhor opção indo de Três Lagoas até Aparecida do Taboado, onde seria feita a conexão entre as Malhas Oeste e Paulista.

"Já foi apresentado um projeto que está em licenciamento por parte do Estado de Mato Grosso do Sul, mas precisa da interlocução do Ministério da Infraestrutura e da concordância do governador Tarcísio para que a gente viabilize diante das partes interessadas no retorno de operação da Malha Oeste. De Campo Grande a Três Lagoas e depois Corumbá na outra ponta trabalhando com mineração", explicou Riedel.

Apesar das conversas, o modelo ainda não está definido, e pode estar recebendo de R$5 bilhões a R$ 6 bilhões de investimentos, mas ainda é necessário que o projeto avance para que uma estimativa concreta possa ser feita.

A previsão é que esse processo de relicitação ocorra no segundo semestre de 2024, com expectativa de um edital chegando a R$ 18 bilhões de investimentos em 60 anos.

Também participaram do encontro o secretário Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, e a procuradora-geral de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia.

