Riedel se encontra com parlamentares de MS para discutir repasses em 2025

O governador Eduardo Riedel se reuniu, nesta sexta-feira (22), com a bancada federal de Mato Grosso do Sul para discutir a aplicação das emendas parlamentares de 2025. Além disso, houve a oficialização da senadora Soraya Thronicke (Podemos) como nova líder da bancada.

Em suas redes sociais, Soraya comemorou a nomeação como nova líder da bancada sul-mato-grossense no Senado. “Com muita responsabilidade e compromisso, assumo a coordenação da bancada federal do Mato Grosso do Sul”, disse a senadora.

O encontro, que aconteceu no receptivo do Parque do Prosa, em Campo Grande, também contou com a presença dos deputados federais Marcos Pollon (PL), Luiz Ovando (PP), Rodolfo Nogueira (PL), Beto Pereira (PSDB) e Vander Loubet (PT) e dos senadores Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP).

Durante o encontro, foi debatido a destinação das emendas parlamentares, surgindo a previsão de R$ 800 milhões em repasses federais para o Estado no próximo ano.

