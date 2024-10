Riedel celebra representatividade feminina no 2º turno das eleições

O governador Eduardo Riedel aproveitou as primeiras horas da manhã deste domingo (27) para votar no 2º turno das eleições municipais, na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, acompanhado da esposa, Monica Riedel, e apresentou seu ponto de vista sobre a disputa entre duas mulheres, enfatizando que isso se torna excepcional.

Riedel não escondeu em quem foi seu voto, e disse estar confiante na reeleição da atual prefeita Adriane Lopes (PP). "É realmente muito difícil de ter qualquer prognóstico, mas muito confiante pela trajetória que ela teve ao longo desse processo eleitoral", disse.

Ele ainda lembrou que a sua primeira opção, Beto Pereira (PSDB), não conseguiu avançar para 2º turno, mas disse que não poderia se omitir diante das eleições. Com a saída de Beto, Riedel destacou a excepcionalidade da tradição de ter mulheres sul-mato-grossenses ocupando espaço na política e protagonizando o 2º turno turno na Capital. "A gente ainda tem muito espaço para ocupar, mas estamos no caminho, acredito eu, e a eleição demonstra um pouquinho disso.", afirmou.

Caso Adriane não seja reeleita, o governador afirmou que manterá boa relação com a prefeitura de Campo Grande, assim como mantém com os outros municípios. E disse estar aberto para sentar e discutir os projetos e prioridades da Capital com a adversária da atual prefeita, Rose Modesto (União Brasil).

Na hora da apuração, Riedel estará à caminho de Londres, na Inglaterra, para cumprimento de agenda internacional, na qual só voltará entre terça e quarta-feira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também