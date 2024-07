Rodolfo Nogueira internado em Dourados

O deputado Rodolfo Nogueira (PL/MS), também conhecido como o “Gordinho do Bolsonaro“, foi internado esta manhã no Hospital do Coração na cidade de Dourados.

O parlamentar sofreu fortes dores abdominais e procurou atendimento nesta manhã. Exames vão identificar o quadro, onde a maior suspeita é de um quadro de apendicite, que pode levar o deputado a ser operado hoje ou amanhã.

