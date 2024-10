Rose aciona PF para investigar rastreador instalado em veículo de campanha

A Polícia Federal foi acionada pela equipe da candidata a prefeita de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), após um homem ser flagrado instalando um dispositivo de monitoramento e rastreamento em um veículo usada pela ex-deputada durante as campanhas na Capital.

No dia 30 de setembro, por volta das 16h25, no Bairro Jardim Mansur, um indivíduo se aproximou por três vezes do carro, em pontos diferentes, agachou-se e, aparentemente, instalou artefato de monitoramento no veículo estacionado em frente à casa da mãe do motorista de Rose. Toda a ação foi flagrada por câmera de videomonitoramento. Veja:

“Para aqueles que esperavam me intimidar, vai um recado: isso só me dá mais coragem de lutar pelo certo”, declarou Rose. “Muito embora eu tenha sido alvo, quem é realmente vitimada por esse tipo de conduta é a democracia”, completou.

Em anexo à denúncia à PF, Rose entregou pen drive com imagens de câmeras de videomonitoramento que registram toda a ação do indivíduo.

