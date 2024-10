JD1TV: Rose denuncia "instalação de dispositivo" em veículo utilizado em sua campanha

A candidata à prefeita Rose Modesto procurou a Polícia Federal para denunciar e solicitar a abertura de inquérito para a identificação de um homem que, na última segunda-feira (30), teria instalado um dispositivo desconhecido no veículo usado por sua equipe de campanha.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança de uma residência próxima ao local onde o carro de campanha de Rose fica estacionado. Nas imagens é possível ver um homem se aproximando do veículo utilizado pela equipe de campanha e, aparentemente, instalando algum artefato ou dispositivo desconhecido no veículo. Uma outra possibilidade seria a inserção de algum material ilícito no carro.

Em nota oficial, a candidata afirma que a ação mostra uma clara tentativa de se intimidar sua campanha ao executivo municipal da Capital.

“Muito embora eu tenha sido alvo, quem é realmente vitimada por esse tipo de conduta é a democracia. Não estou surpresa, porque a máquina política e econômica é capaz de tudo pelo poder. Para aqueles que esperavam me intimidar, vai um recado: isso só me dá mais coragem de lutar pelo o que é certo. Meu sentimento é de repulsa, pela tentativa de rastreamento e violência que é dirigida a mim, mas que atinge mesmo o direito que todos temos de votar e sermos votados, como manifestação da nossa cidadania”, disse a candidata.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

