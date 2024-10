A primeira candidata a votar nesse 2º turno foi Rose Modesto (União Brasil) na Escola Municipal Danda Nunes, em Campo Grande, acompanhada do irmão, o deputado estadual Rinaldo Modesto. Ela afirmou que o agora o sentimento é de "dever cumprido".

Rose ressaltou que sua campanha foi pautada no diálogo com os eleitores, apresentando o plano de governo, ideias, propostas, e ouvindo as necessidades da população.

Além disso, a candidata lembrou que lutou com duas máquinas nesse 2º turno, a máquina da prefeitura e a do governo do estado, que apoiou a candidata adversária, Adriane Lopes (PP). Mas caso seja eleita, afirmou que irá manter um bom relacionamento com o governador Eduardo Riedel, com quem tem uma "relação extremamente positiva e saudável".

Já sobre o embate contra Adriane, Rose diz ser a "representação da mudança", e afirmou que a cidade quer mudar, e que apenas apresentou os problemas reais que a Capital acumula.

Durante a apuração, Rose ficará com a família a amigos em seu comitê. E terminou afirmando que "tudo que precisava fazer eu fiz".

