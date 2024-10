Rose Modesto abre sabatina no JD1

Rose Modesto (União), candidata à prefeitura da Capital, abre a sabatina do JD1 que vai entrevistar as duas concorrentes ao pleito municipal.

O programa, que contará com perguntas de nomes importantes, acontece ao vivo na segunda-feira (14), a partir das 16h15.

Fique ligado em nosso portal, bem como nas redes sociais, Instagram e Facebook do JD1.

