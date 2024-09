Saiba quais foram os candidatos que receberam as maiores doações na campanha

Com um mês de campanhas iniciadas, alguns candidatos que disputam as eleições majoritárias para o cargo de Chefe do Executivo de Campo Grande, ganharam apoiadores valiosos que já depositaram recursos em seus favoritos.

Dos candidatos da Capital, Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Beto Figueiró (NOVO), Camila Jara (PT) e Rose Modesto receberam juntos R$ 98 mil em doações por CPF, ou seja, doadores avulsos, sem envolvimento com recursos de partido.

Lembrando que cada candidato pode utilizar na campanha R$ 9.883.449,19 milhões no primeiro turno e R$ 3.953.379,68 milhões no segundo turno. Tirando os valores doados por Pessoa Física, os recursos são compostos por Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral) de diretórios nacionais e estaduais.

Rose Modesto e Camila Jara são as candidatas com o maior número de doadores, quatro no total. No entanto, a postulante do União Brasil recebeu R$ 50 mil, um valor que representa 0,55% do total dos mais de R$ 9 milhões registrados na campanha. Já a petista recebeu R$8.500, 0,23% do total dos R$ 3.520 milhões.

Beto Pereira recebeu R14 mil de três doadores, representando 0,13% do total de recursos de campanha. Adriane Lopes e Beto Figueiró tiveram dois doadores. A prefeita teve ajuda de R$ 22.500 mil, e o candidato do NOVO R$ 3.030 mil.

Em valores, os candidatos que mais receberam doações seguem a ordem: Rose Modesto, Adriane Lopes, Beto Pereira, Camila Jara e Beto Figueiró.

Já em percentual, quando comparado o valor doado com o total de recursos recebidos na campanha, a ordem é: Figueiró, Rose Modesto, Camila Jara, Beto Pereira e Adriane Lopes.

As doações de pessoas físicas e de recursos próprios podem ser realizadas – inclusive pela internet – por pix; por meio de transação bancária em que o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do doador esteja identificado. Para a arrecadação de recursos por candidatas e candidatos e partidos é obrigatória a abertura de conta bancária específica, destinada a registrar a movimentação financeira da campanha.

