Salineiro pede reformulação de projeto da avenida Bandeirantes

A construção de um corredor de ônibus e instalação de pequenos terminais em ilhas, na faixa esquerda da avenida Bandeirantes vai afetar 40 mil pessoas com o enfraquecimento do comércio na região. A avaliação é do vereador André Salineiro. A avenida tem cerca de 600 empresas, responsáveis por seis mil empregos diretos e 24 mil indiretos, segundo o vereador, que pede a reformulação do projeto.

Ele explica que, com a reforma total da via, que custará R$ 8,1 milhões, os poluentes do escapamento dos ônibus ficarão voltados diretamente para a entrada das lojas, enquanto as portas dos ônibus ficarão voltadas para o centro da avenida. Os moradores acreditam que a conversão dos veículos também será dificultada.

“Foi feito um ofício, em decorrência da audiência e do levantamento de informações que tivemos ao longo desses dias, especificamente na avenida Bandeirantes, onde solicitamos a paralisação imediata das obras até que se defina um novo projeto, principalmente sem o corredor exclusivo para ônibus. O que nós pedimos é o recapeamento, a revitalização da avenida Bandeirantes”, afirma o vereador.

“O Reviva Centro já é um exemplo de algo errado, em que foram aplicados R$ 56 milhões de dólares em um a única rua. Não que não fosse importante, mas temos outras prioridades, como a Saúde e a Segurança. Não precisamos de uma obra de R$ 8,1 milhões, que vai gastar tanto dinheiro público e prejudicar o comércio. Precisamos que todos os envolvidos participem para chegarmos a um consenso e reformular esse projeto”, ponderou Salineiro.

