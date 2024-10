Segundo turno: Veja por onde anda sua candidata nesta segunda-feira (14)

As candidatas à Prefeitura de Campo Grande fazem reuniões, dão entrevistas e participam de eventos na Capital. Confira a agenda deste quinta-feira (10):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

9h às 11h - Reunião internas partidárias

Tarde:

14h - Reunião partidária (interna)

16h - Entrevista site JD1 Notícias

17h - Evento do Ministério Público Estadual PGJ MS (Sugestão TV Morena). Local: Sala de Reuniões da PGJ na Av. Pres. Manoel Ferraz de Campo Sales, 214 - Jardim Veraneio

Pauta: Adesão a carta de intenções voltada para a defesa das crianças e adolescentes campo-grandenses

Noite:

19h - Reunião com lideranças da Comunidade Tia Eva

20h - Reunião com professores e educadores no Comitê Central

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

Cumpre expediente na Prefeitura

Noite:

Entrevista ao telejornal MS2 da TV Morena

Reuniões com apoiadores em Bairros da Capital

