Sem Estado Palestino, Lula repete doaÃ§Ã£o de Bolsonaro para Ã  AgÃªncia de Refugiados da Palestina

Mesmo defendendo a criação de um Estado Palestino, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu a doação de US$ 75 mil para à Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA). O mesmo valor foi doado no último ano da gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Essas doações acontecem desde o início da guerra Israel-Hamas. Mas desde 2008, o Brasil doou cerca R$ 20 milhões entre contribuições financeiras e doações em espécie, para bancar atividades promovidas pela Instituição, como educação básica, serviços de saúde e melhorias de infraestrutura aos refugiados palestinos.

Vale lembrar que em fevereiro, Lula afirmou fazer uma nova doação à UNRWA. O Brasil está em 66º lugar no ranking de doadores de 2022, com US$ 75 mil. A tabela é composta por países, fundações, entidades e empresas privadas.

Quem ocupa a 1º colocação são os Estados Unidos, com cerca de US$ 344 milhões doados em 2022. O ranking de 2023 ainda não foi revelado, mas segundo a UNRWA, a doação brasileiras aconteceu em setembro, e que o Brasil tem ajudado regularmente, tanto com dinheiro quanto com mantimentos.

