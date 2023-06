Simone Tebet testa positivo para Covid

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), testou positivo para Covid nesta terça-feira (2) e cancelou agenda na cidade de Boa Vista, em Roraima. Ao JD1, a assessoria de imprensa da ministra confirmou a informação.

Apesar de ter contraído a doença, a ministra não apresentou complicações ou sintomas fortes. “Ela testou positivo na terça-feira, mas está bem, sintomas leves.”

Simone estaria em Boa Vista para participar do Fórum do Plano Plurianual (PPA) Participativo, ação do governo federal prevista para ocorrer em todas as unidades federativas do país.

