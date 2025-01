Tereza Cristina apresenta projeto parar barrar criação de fundação do IBGE

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) se pronunciou nas redes sociais nessa sexta-feira (24), sobre a situação enfrentada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Tereza elabora um projeto de decreto legislativo para reverter a criação da Fundação IBGE+, organização privada ligada ao Instituto.

O braço da instituição foi criado por ato interno em 2024 e tem objetivo de produzir projetos e pesquisas para empresas privadas. Os recursos são direcionados ao IBGE, mas servidores criticam a iniciativa, alegando risco da perda de credibilidade para o instituto de pesquisa.

O projeto de Tereza Cristina ainda não foi protocolado no sistema do Senado Federal. No entanto, a senadora avalia que a fundação foi criada "sem a devida autorização legislativa, configurando grave afronta ao ordenamento jurídico brasileiro e à autonomia do Congresso Nacional".

"Diversas manifestações de entidades e especialistas têm alertado para os riscos desse ato, que ameaça a autonomia técnico-científica do IBGE e cria uma estrutura paralela que fragmenta os serviços oficiais", justificou a senadora.

O assunto ganhou destaque nos últimos dias, após diretores de diversas áreas do IBGE elaborarem uma carta com críticas ao presidente do instituto, Márcio Pochmann. Segundo os servidores, a gestão dele é "autoritária, política e midiática". O grupo também alega que a Fundação IBGE+ foi criada sem diálogo com os funcionários do instituto.

Eles pedem a paralisação dos trabalhos da organização e afirmam que Pochmann "impõe a criação da Fundação IBGE+ como única alternativa às demandas por recursos financeiros".



